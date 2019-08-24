此内容发布于2019年8月24日 下午8:35

（法新社法国比亚里兹24日电） 欧洲理事主席图斯克今天表示，在巴西亚马逊雨林大火不灭下，难以想像欧洲联盟（EU）国家会批准通过和南美南方共同市场（Mercosur）的自由贸易协议。

图斯克（Donald Tusk）今天在南法比亚里兹（Biarritz）出席七大工业国集团（G7）集团峰会告诉媒体，欧盟「支持欧盟-南方共同市场协议」。

但「由于巴西政府任凭地球之肺遭到破坏，难以想像欧洲国家批准（贸易协议）的过程会顺利」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示，G7应该召开紧急会议，商讨亚马逊雨林大火问题，带头对巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）施压。

马克宏和爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）双双扬言将杯葛欧盟和拉丁美洲贸易集团南方共同市场的贸易协定。南方共同市场成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭。 亚马逊雨林是全球面积最大的雨林，主要位于巴西，雨林火势延烧，引发全球愤怒，也成为G7峰会关切的主要议题。

官方数据显示，巴西亚马逊雨林今年来已通报超过7万8383起大火，创下2013年以来最高纪录。当地为了农牧业而在连月干旱期间焚烧整地的作法，加剧了亚马逊雨林大火问题。（译者：刘淑琴/核稿：蔡佳敏）

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