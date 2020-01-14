此内容发布于2020年1月14日 下午7:05

（法新社纽约14日电） 人权组织「人权观察」今天表示，中国利用经济及外交力量在全球保护人权的体制上执行历来「最密集的攻击」；此言引来中国官员愤怒回应。

「人权观察」（Human Rights Watch）在年度报告中提出上述主张。这份报告由「人权观察」执行主任罗思（Kenneth Roth）在联合国纽约总部公布，他原本要在香港发表，但他两天前被拒入境。

「人权观察」指责中国国家主席习近平的政府监看着「中国数十年来所见最粗暴、最无孔不入的镇压行动」，包括在新疆省建立「梦魇般的监视系统」。

「人权观察」表示，为了闪避全球要中国政府负起责任的努力，北京当局明显采取更多行动去破坏自20世纪中叶以来捍卫人权的国际机构。

罗思在这份652页的报告中表示：「北京长期在国内压制批评，现在中国政府正试图在世界其他地方扩大审查。」

「若没有人提出异议，北京的行动就预示了一个反乌托邦未来，将无人可逃脱中国审查，国际人权系统也会弱到无法检验政府的镇压。」

罗思于1月12日在香港机场被拒入境，当局的理由是「人权观察」教唆香港的民主运动人士。罗思表示，这个说词很可笑，「对香港人民来说是侮辱」，中国政府是怕萌发于香港的本土运动扩散到整个中国大陆。

罗思结束发表报告的记者会时，遭到中国驻联合国代表团官员邢继盛抗议，他说「人权观察」的报告充满「偏见和捏造」，「我们完全抵制报告内容」。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

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