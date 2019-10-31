此内容发布于2019年10月31日 上午9:05

（法新社喀布尔31日综合外电报导）人权团体「人权观察」（HRW）今天指出，美国中央情报局（CIA）支持的阿富汗准军事团体行事无须承担罪责，曾在混乱的夜间突袭中草率处决平民。

法新社报导，CIA对这些秘密准军事团体的支持始于1980年代苏联入侵阿富汗期间，这些团体长期负责捉拿民兵组织塔利班（Taliban）份子。

随着打击塔利班的战争加剧，这些准军事团体被视为重要工具，但其粗暴手法早已在阿富汗引发争议。

人权观察在一份报告中列出2017年末至2019年中期的14件事例。报告指出，CIA支持的「打击团体」在夜间突袭时施行严重虐待。

例如，在阿富汗东南方帕克提亚省（Paktia）的一起事件中，一个准军事部队杀害了11名男性，其中8人正在家中过开斋节。

人权观察指出，在若干事例中，这些突击行动（通常发生于塔利班控制区域）伴随空袭，「滥行或不成比例地」杀害平民。有时部队会拘捕男性，但不告诉他们的家人拘留地点。

根据北大西洋公约组织（NATO）本周公布的资料，美国于9月间进行了1113次空袭及炮击，较先前数月大幅增加，适逢美国与塔利班谈判破裂之际。

然而CIA驳斥人权观察的报告，指称许多对于阿富汗特种部队的说法「恐怕不实且夸大」。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram