此内容发布于2019年9月11日 上午12:50

（法新社耶路撒冷10日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天承诺，如果在17日的大选胜选连任，他将兼并约旦河西岸占领区的约旦河谷（Jordan Valley），此言一出引发激烈争议。

巴勒斯坦旋即回应说，尼坦雅胡已粉碎所有和平的希望；尼坦雅胡的竞争对手也指控他在选前一周耍花招，争取右翼民族主义者选票。

尼坦雅胡同时在电视演说时重申，如果连任，他打算兼并约旦河西岸较广大地区的以色列屯垦区。

不过，他说，他会在与美国总统川普协调后采取行动。美国预计将在以色列选后，公布各界期待已久的和平方案。

以巴冲突长期以来都是国际外交的重点，然而，尼坦雅胡所提举措，等于是在扼杀透过「两国方案」解决双边冲突的所有希望。

尼坦雅胡演说时表示，「选后，以色列主权可以立即延伸到一个地方」，他身旁的架子摆着一张旦河谷地图。

他说：「如果我获得诸位以色列公民在采取这项行动上的明确授权…今日，我宣布我打算将以色列下届政府组成后的主权延伸到约旦河谷与死海北部。」

巴勒斯坦高层官员艾希拉维（Hanan Ashrawi）表示，尼坦雅胡「不只摧毁两国方案，还摧毁所有达成和平的机会」。艾希拉维称这比「种族隔离」还糟。

约旦外交部长沙法迪（Ayman Safadi）警告，此举将「把这个区域推向暴力」，并可能「扼杀整个和平进程」。

土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）批评尼坦雅胡这项承诺是「种族主义」。他在推特以英文和土耳其文写道：「尼坦雅胡在选前传达各种不合法、不正当与挑衅的讯息，这是具有种族主义的种族隔离心态。」

沙乌地新闻社（SPA）引述沙乌地阿拉伯王室说法报导，沙国谴责尼坦雅胡这番诺言是「危险升高以巴对立」，要求伊斯兰合作组织（Organisation of Islamic Cooperation）57个成员国的外交部长召开紧急会议。

约旦河谷占约旦河西岸约1/3，以色列右翼政治人物一直将这个具战略地区视为他们绝不撤离的领土一部分，是为以色列东部边界。

以色列屯垦区位于约旦河西岸C区，C区约占西岸的6成，包括约旦河谷大部分地区。

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