此内容发布于2020年4月7日 下午9:05

（法新社德黑兰7日电） 伊朗卫生官员今天质疑中国通报的2019冠状病毒疾病（COVID-19）数据，称统计似乎偏低。前一天，伊朗卫生部发言人才因批评中国疫情数据为「残酷的笑话」而遭中国大使谴责。

伊朗卫生部官员兼冠状病毒防疫工作小组成员莫拉兹（Minoo Mohraz）说：「病毒扩散开来后，很明显事情跟中国通报的不符。」

国营伊朗通讯社（IRNA）报导，莫拉兹说：「他们目前正在撤回许多文章，他们的数据与研究都没有非常正确。」

她说：「就我们对他们科学研究的认知…他们的数据并不可信。」

另一名工作小组官员说，从全球2019冠状病毒疾病扩散情况和高死亡病例看来，中国的数据「偏离事实」。

流行病学家苏里（Hamid Souri）说：「扭曲的数据导致扭曲的决策。」

前一天，伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）因痛批中国通报的疫情数据是「残酷的笑话」，而遭中国驻德黑兰大使常华炮轰。

常华在推特发文谴责，要求贾汉普尔「尊重实际状况与中国人民付出的巨大努力」。2019冠状病毒疾病是源自于中国。

贾汉普尔之后改口，发推文说：「中国在此艰难时刻对伊朗提供的援助是不容遗忘的。」

伊朗与中国的双边关系一般来说很友好，中国是伊朗最大贸易伙伴之一，尤其是石油交易。

伊朗通报境内2019冠状病毒疾病造成超过3800人死亡，逾6万2500人确诊，但外界臆测实际确诊、病故人数可能更高。

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