此内容发布于2020年5月17日 上午8:20

（法新社德黑兰17日电） 伊朗当局今天表示，境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数已逼近7000人，同时警告在局部解除封锁措施后，又有新的地区爆发群聚感染。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）说，过去24小时新增51人染疫不治。据卫生部统计，自当局2月宣布什叶派圣城科姆市（Qom）传出首批死亡案例以来，累计已达6988人病故。

贾汉普尔也警告，罗瑞斯坦省（Lorestan）确诊数持续增加，克尔曼沙省（Kermanshah）、希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）病例也有些上升。

他还说：「胡齐斯坦省（Khuzestan）情况依然紧急。」

西南部的胡齐斯坦省已沦为伊朗境内新的疫情中心，在伊朗风险等级表上属于最紧急的「红色」级别。

胡齐斯坦省也是当局4月初松绑全国防疫禁令后，迄今唯一一个恢复商业禁令的地区。

伊朗上月停止公布各省的疫情数据，但卫生部最新报告指出，胡齐斯坦省等8省的病例有「增加趋势，或开始迈向高峰」。

伊朗15日通报新增感染人数为逾1个月来最多。

不过，伊朗一名病毒任务小组官员今天表示，确诊案例增加跟筛检量大增有关，现在焦点已不只是出现严重症状的病患。

根据贾汉普尔，过去1天伊朗各地新增1806起确诊案例，累计确诊人数来到12万198人。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活