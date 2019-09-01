此内容发布于2019年9月1日 上午4:50

（法新社新加坡1日电） 地狭人稠的新加坡过去曾以填海造陆的方式往外扩地，也曾建设高楼大厦向上扩张。不过，新加坡当局现正积极寻觅新的发展空间，并把目光放至地下区域。

新加坡近几十年来谨慎控制国家的快速成长，以避免像其他快速发展亚洲大都市一样，面临过度拥挤和交通混乱等问题。

然而，新加坡的560万人口在未来几年预期会稳定成长。因此，新加坡当局现在正考虑如何更加善用地下空间。新加坡面积只有洛杉矶的一半大小。

新加坡已建有地下公路和非常先进的地下空调系统，但为了优化地面上的土地利用，他们现在想要在地面下建置更多设施。

顾问公司佛劳斯特与苏利文（Frost & Sullivan）驻新加坡的公部门专家考尔（Abhineet Kaul）告诉法新社：「我们需要考虑把重要基础设施放到地面下的选项。」

「新加坡对地面上工业、商业、住宅和绿地空间的需求越来越高。」

根据3月公布的发展计画草案，为了腾出地面上的土地空间，新加坡当局想要建设地下交通运输系统、储藏和工业设施。

不过，尚未有建设地下住宅的计画。

制定发展计画的新加坡国土规划部门（Urban Redevelopment Authority）指出，将以原先锁定的3个试点区域为基础，运用三维技术制作地下地图。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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