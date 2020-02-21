此内容发布于2020年2月21日 上午3:20

（法新社雪梨21日电） 澳洲一名母亲上传一段令人伤心欲绝的影片到社群网站，片中她患有侏儒症的9岁儿子向她哭诉因在校园遭霸凌，而有想轻生的念头，好莱坞影星休杰克曼等名人看到后都为男童打气。

亚拉卡（Yarraka Bayles）19日从学校将儿子奎登（Quaden Bayles）接回家后，把儿子歇斯底里大哭的画面录起来上传到脸书（Facebook），希望其他家长能教育自己的子女，了解霸凌别人会造成什么后果。

这支影片至今有1900万以上观看人次，涌进数十万则为奎登加油的留言。亚拉卡在影片中表示：「我的儿子几乎每天都有想自杀的念头。」

澳洲男星休杰克曼（Hugh Jackman）和美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克球星坎特（Enes Kanter）也在推特发文为奎登打气。

休杰克曼在影片中说：「奎登，你比你自己所知道的还坚强。无论如何，你有我这么一个朋友。」

同样患有侏儒症的美国喜剧演员威廉斯（Brad Williams）在群众募资平台「资助我」（GoFundMe）为这对母子募款，要送他们到加州迪士尼乐园玩，至今已筹得超过18万美元（约新台币540万元）。

威廉斯说，多出来的钱将捐到反霸凌慈善组织。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

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