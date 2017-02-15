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此内容发布于2017年2月15日 下午11:50 最后更新 - 2017年2月15日 -23:50

（法新社华盛顿15日电） 随着危机席卷上任不到1个月的新政府，美国总统川普避答和俄罗斯关系的问题，不但责备情报单位泄密，甚至还帮才被他开除的重要幕僚缓颊。

麾下幕僚在川普去年胜选前屡次与俄国情报机构接触的消息曝光后，这位亿万富豪总统已经准备好应付最糟的情况。

70岁的川普在一连串清晨推文中，先是开骂自家的情报机构泄密，矛头直指国家安全局（National Security Agency）和联邦调查局（FBI）。他在推文中写道：「这个和俄罗斯有关联的无稽之谈，不过是企图掩饰希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）大选落败的诸多错误。」

川普气冲冲写道：「这边真正的丑闻是『情报单位』非法提供机密文件，像给糖果一样，非常不美国！」

川普在和来访的以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）举行的记者会中，要记者同情他的新政府，避答媒体提问有关幕僚和俄罗斯关系的难堪问题。

他表示，国安顾问佛林（Michael Flynn）被开除，都要怪媒体对他不友善。

川普说：「我认为媒体一直对他十分不公平，一如我说的，很多情况下，虚假的媒体。」

「我认为他被这么恶劣地对待，真的很悲哀。」

在通话纪录显示，佛林不实宣称他未和俄国驻美大使讨论制裁政策后，川普13日要求佛林辞职。

此后，媒体又披露川普幕僚和亲信在2016年总统大选期间和俄国高层接触的消息，撼动川普的行政团队。

「纽约时报」（The New York Times）报导，遭媒体点名的其中1人是川普竞选团队总干事曼纳福特（Paul Manafort）。曾在乌克兰担任政治顾问的曼纳福特则斥纽时报导荒诞不经。

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