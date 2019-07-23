此内容发布于2019年7月23日 上午8:05

（法新社首尔23日电） 南韩表示，今天在俄罗斯军机闯入领空后，向其开火示警。

南韩国防部官员表示，这是俄罗斯军机首度进入南韩领空。

南韩国防部说，南韩政府将对俄罗斯和中国入侵领空，提出正式抗议。

根据南韩军方，刚过上午9时，俄罗斯军机在独岛（Dokdo）上空侵犯南韩领空。独岛（日称竹岛）是南韩与日本有主权争议的岛屿。

俄罗斯军机曾飞离南韩领空，但约20分钟后再度进到南韩领空，南韩则是派出数架F-15K和F-16K战机拦截这架军机，开火示警。

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