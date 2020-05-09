此内容发布于2020年5月9日 下午6:35

（法新社巴黎9日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间9日19时，全球至少27万6435人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）不治，确诊逾398万4960例。

疫情已扩散至195个国家及地区，但至少131万2900人被视为已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计7万7744人病故，确诊达129万7549例，至少19万8993人已康复。

英国如今是死亡人数仅次于美国的灾情惨重国家，境内累计3万1587人病故，确诊达21万5260例。

疫情重灾国还包括义大利（3万395死，21万8268例确诊）、西班牙（2万6478死、22万3578例确诊）、法国（2万6310死，17万6658例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报4633死和8万2887例确诊。

目前欧洲累计确诊170万7797例，15万5074死；美国和加拿大累计确诊136万5168例，8万2528死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊34万1790例，1万8679死；亚洲累计确诊28万4322例，1万367死；中东地区累计确诊21万8372例，7502死；非洲累计确诊5万9254例，2160死；大洋洲累计确诊8261例，125死。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram