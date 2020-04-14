此内容发布于2020年4月14日 上午10:35

（法新社巴黎14日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至14日格林威治标准时间11时（台湾晚间7时），全球2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例已增至12万13例，确诊逾192万3390例。

疫情已扩散至193个国家及地区。全球累计确诊病例中，有至少41万1500人已康复。

法新社搜集各国当局与世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计。但上述数字恐只反映实际感染总数的一部分，因许多国家只检测重症病例。

美国目前处于全球疫情中心，境内有2万3649人不治，确诊达58万2594例，至少4万4308名病患已经康复。

义大利则是全球疫情第2严重国家，境内累计2万465人病故，确诊达15万9516例。

疫情重灾国还包含西班牙（1万8056死、17万2541例确诊）、法国（1万4967死，13万6779例确诊）和英国（1万1329死，8万8621例确诊）。

中国（不含港澳）境内目前通报3341死和8万2249例确诊，有7万7738人痊愈。中国通报新增89例确诊。

到目前为止，欧洲累计确诊97万3087例，8万1474死；美国和加拿大累计确诊60万8274例，2万4482死；亚洲累计确诊14万4057例，5136死；中东累计确诊10万5246例，5018死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊6万9749例，2991死；非洲累计确诊1万5376例，835死；大洋洲累计确诊7601例，77死。

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