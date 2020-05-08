此内容发布于2020年5月8日 上午7:50

（法新社巴黎8日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间8日11时（台湾8日晚间7时），全球至少26万9514人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过385万6400例。

目前疫情蔓延至195个国家及地区，至少有125万6900人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计7万5670人病故，累计确诊数达125万6972例，至少19万5036人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万615人病故，确诊达20万6715例。

其他疫情重灾区还包括义大利（2万9958死，21万5858例确诊）、西班牙（2万6299死，22万2857例确诊）、法国（2万5987死，17万4791例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2886例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊167万289例，15万2233死；美国和加拿大累计确诊132万1788例，8万154死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊32万2297例，1万7484死。

亚洲累计确诊27万1813例，1万44死；中东地区累计确诊20万7893例，7396死；非洲累计确诊5万4077例，2078死；大洋洲累计确诊8245例，125死。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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