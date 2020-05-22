此内容发布于2020年5月22日 上午7:50

（法新社巴黎22日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间22日11时（台湾22日晚间7时），全球至少33万2870人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾510万9290例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有191万3300人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计9万4729人病故，累计确诊数达157万7758例，至少29万8418人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万6042人病故，确诊达25万908例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万2486死，22万8006例确诊）、法国（2万8215死，18万1826例确诊）、西班牙（2万7940死，23万3037例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2971例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊197万4501例，17万1011死；美国和加拿大累计确诊165万9082例，10万979死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊64万5545例，3万5822死。

亚洲累计确诊40万3480例，1万3264死；中东地区累计确诊31万8246例，8570死；非洲累计确诊10万2例，3095死；大洋洲累计确诊8440例，129死。（译者：陈彦钧/核稿：陈政一）

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