此内容发布于2020年5月17日 上午8:20

（法新社巴黎17日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间17日11时（台湾17日晚间7时），全球至少31万1959人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过464万7980例。

目前疫情蔓延至196个国家及地区，至少有165万6100人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计8万8754人病故，累计确诊数达146万7884例，至少26万8376人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万4466人病故，确诊达24万161例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万1763死，22万4760例确诊）、西班牙（2万7650死，23万1350例确诊）、法国（2万7625死，17万9365例确诊）。

俄罗斯确诊病例今天达到28万1752起，位居全球第2，仅次于美国。累计共2631人不治。

巴西确诊病例超过23万3500起，全球排名第4，仅次于美国、俄罗斯和英国。累计超过1万5000人不治。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2947例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊188万2402例，16万5725死；美国和加拿大累计确诊154万3654例，9万4512死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊50万5427例，2万8629死。

亚洲累计确诊35万3577例，1万2157死；中东地区累计确诊27万3241例，8108死；非洲累计确诊8万1294例，2702死；大洋洲累计确诊8391例，126死。（译者：陈政一）

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