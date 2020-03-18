此内容发布于2020年3月19日 上午12:35

（法新社巴黎18日电） 根据法新社统计，俗称「武汉肺炎」的2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，多国宣布封城或建议减少外出，至今有已多达5亿人受影响。

从中国、捷克到委内瑞拉，各国政府为减缓疫情扩散陆续要求公民待在室内，以下为相关措施以及受影响的人口数：

● 强制禁足

中国湖北省与省会武汉去年底爆发武汉肺炎，1月底就开始宣布封城。目前隔离措施仍在实施，但3月14日起，放宽针对5000万居民的行动限制。

另有至少8国跟进武汉封城，包括义大利自3月10日起，西班牙3月14日起，黎巴嫩3月15日起，捷克3月16日起，法国、以色列和委内瑞拉3月17日起，比利时3月18日起，8国共计有2亿4000万人被迫待在家。

这些地方的民众大多仍可离家购买基本必需品，出门看病，如果无法在家工作也仍可出门上班。

●建议减少外出

奥地利、英国、德国、伊朗等至少4国敦促民众尽可能减少移动与接触，但未强制性禁止外出。

这4国人口约2亿4000万。

但光是建议效果似乎有限，由于德国公园里仍不乏民众聚集，总理梅克尔今天呼吁民众协力对抗疫情。伊朗当局则抱怨尽管已经提出警告，随着伊朗新年将于20日到来，市集仍是一片热闹景象。

●宵禁

至少6国或地区实施宵禁，包括突尼西亚、玻利维亚、塞尔维亚、美国新泽西州与波多黎各、菲律宾首都马尼拉。

这些地方居民超过5000万人。

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