此内容发布于2020年4月1日 下午11:05

（法新社纽约1日电） 全球2019冠状病毒疾病感染者即将突破百万人，美国疫情尤其严重，有一名6周大的新生儿病故，一般认为是年纪最小的死者。随着疫情发展，国际组织警告可能出现食物短缺问题。

为遏止2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延，各国政府扩大封锁措施，全球约半数人口受影响。刚果民主共和国禁止举办丧礼聚会；美国纽约关闭着名的街头篮球场；疫情重灾区义大利也延长瘫痪经济的封锁措施到4月13日。

法新社自行统计，自去年底疫情率先在中国湖北省武汉市爆发以来，目前全球已有超过90万人感染2019冠状病毒疾病，将近4万6000人病故。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，染疫人数可能在未来几天内突破百万，「我对疫情迅速恶化及全球扩散感到非常忧虑」。

美国总统川普则说：「全世界都封闭了，令人非常痛心。」

联合国粮农组织（FAO）、世卫组织及世界贸易组织（WTO）透过联合声明警告，全球已有多地出现因恐慌而抢购的现象，这可能威胁到食物供应，「食物供给的不确定性可能引发一波出口限制，造成全球市场匮乏」。

美国确诊人数暴增，根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，境内已超过21万3000起病例，将近4800人死亡。

康乃狄克州州长赖蒙特（Ned Lamont）今天表示，一名6周大的婴儿因2019冠状病毒疾病而死，一般相信这是年纪最小的染疫病故者。

赖蒙特推文表示，这名新生儿上周末送到医院时已无反应，回天乏术。

他说：「昨晚采检证实，这名新生儿在2019冠状病毒疾病检测上呈阳性反应。这真令人心碎，我们相信这是各地因2019冠状病毒疾病相关并发症而死的最年轻生命之一。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram