此内容发布于2020年6月1日 上午2:05

（法新社华盛顿31日电） 美国非裔男子佛洛伊德25日遭白人警察压颈窒息而死，引爆全美示威抗议。美国总统川普将这些暴力情事归咎于极左派人士，今天更宣布要将「反法西斯主义运动」列为恐怖组织。

佛洛伊德（George Floyd）之死在全美各大城市掀起示威潮，部分抗议活动转趋暴力，川普和一些政府高阶顾问指控反法西斯主义运动（Antifa）和极左派激进团体，劫持操控了和平示威。

Antifa为「反法西斯主义」（anti-fascist）的英文缩写，是指近几年秘密集结的一群激进分子，政治信念左倾，时常成为极左派，他们在2017年维吉尼亚州沙洛兹维尔（Charlottesville）的种族主义示威集会，与种族主义者持相反立场。

这个团体并无正式领袖或总部，只有特定几个州的群体会定期举行会议，成员通常穿着一身黑，他们反对种族主义、极右价值观和他们眼中的法西斯主义，主张有时采用暴力手段是合理自卫的方式。

Antifa组织松散，成员分散四面八方，似乎很难将其列入恐怖团体名单。

美国联邦调查局（FBI）在网站说，国内恐怖组织宣扬「非法使用或威胁使用暴力攻击个人或财产，以恐吓或胁迫政府、社会大众或任何相关的团体，藉以推动政治或社会目标」。

Antifa成员大多不落入刻板印象，但自川普当选以来，Antifa新成员多为年轻选民。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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