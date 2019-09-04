此内容发布于2019年9月5日 上午1:20

（法新社华盛顿4日电） 在长期推广比抽菸无害下，卫生当局愈来愈担心电子菸的影响。美国密西根州今天宣布，禁止含尼古丁的调味电子菸。

密西根州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）表示：「现在，贩售电子菸产品的公司使用糖果口味勾引儿童吸食尼古丁，并误导让人相信这些产品十分安全。」「这些都在今天结束了。」

这条紧急法规率全美之先，并会在条文确定后生效，约耗时6个月。

法规将禁止密西根州零售商店及线上通路贩售电子菸填充物及调味液体尼古丁，并将禁止所有称电子菸「干净」、「安全」或「健康」的行销策略，以及在大型广告牌上宣传电子菸产品。

在密西根州最高医疗行政官员赫勒敦（Joneigh Khaldun）发现年轻人吸食电子菸构成医疗紧急状况后，惠特梅尔表示她随即采取行动。

特别是Juul等电子菸品牌的成功，引发联邦政府及地方卫生当局亡羊补牢，反应逐渐严苛。美国行政当局除对总部在旧金山的Juul展开调查，还在去年宣布，禁止以网路向未成年儿少贩售像口香糖口味的菸弹（cartridge）。

面临压力下，Juul采取措施，禁止网路或经销商向未成年贩售产品。

数个州政府则规定，要满21岁才可购买电子菸，旧金山则是完全禁止贩售。

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC），令人担忧的是严重肺部疾病神秘飙升，迄今已影响215名电子菸使用者，并造成1人死亡。调查人员未阐明特定品牌或产品造成疾病，引发的病症包括咳嗽、呼吸急促及胸痛，有时还会造成呕吐及腹泻。

惠特梅尔的公告引起公共健康倡议人士、学校团体及民主党议员的赞赏，但招来电子菸推广组织及部分共和党主导的立法机构中共和党员的批评。

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