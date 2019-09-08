此内容发布于2019年9月8日 上午2:05

（法新社伦敦7日电） 英国首相强生开除21位跑票国会议员的党籍后，就业暨退休保障大臣鲁德（Amber Rudd）今天请辞阁员职位与党职，抗议强生处理脱欧危机的方式。

鲁德属温和派，曾担任前首相梅伊（Theresa May）内阁阁员，在2016年公投时主张英国续留欧盟。7月间强生角逐首相大位时，曾获得鲁德的支持。

但如今鲁德说，她无法再为强生（Boris Johnson）与欧盟的协商手段或内政处理手法背书。

她推文说：「我已请辞内阁职位，并交出保守党党鞭职。」

强生一再表示，无论有无协议，都将率领英国于10 月31日如期脱欧。但他本周失去国会多数席次，开除了21名跑票的保守党国会议员党籍。

对于开除议员党籍，鲁德说：「当忠诚、温和、优良的保守党员遭开除，我不能袖手旁观。」

鲁德的辞职，让强生悲惨一周来到最高点。强生试图率领四分五裂英国走出第二次世界大战以来最大政治危机，却碰到一连串不如意，就连自己胞弟乔．强生（Jo Johnson）也因为在家和国之间陷入两难，宣布辞去议员和阁员职务。

强生曾说，打破脱欧僵局的唯一方法就是举行新大选，并希望于10月15日举行，让他赢得新授权，在2周时间内如期率领英国于10月31日脱欧。

要想提早大选，强生必须赢得国会2/3的支持。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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