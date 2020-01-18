此内容发布于2020年1月19日 上午12:50

（法新社柏林18日电） 德国农民与环保人士对垒加深，农民不满新环保措施加重成本负担，环保人士则抗议农业推升气候变迁危机，两边的对立让政治人物左右为难，也使得德国年度最大农业展蒙上阴影。

柏林一年一度「绿色周」贸易博览会昨天开幕，德国农民选在当天展开一场名为「土地创造联系」（Land schafft Verbindung, LSV）活动，将数千辆牵引机开上全国各地城市街头，藉此抗议政府施行更严格的农业法规。

德国最近推行的种种农业改革，包括在食品引进「动物福利标签」、限制农药使用以保护昆虫等，都让农民大喊吃不消，说政府新环保措施引发的成本都是农民在扛。

他们也担心新法规将导致收入大减，走上街头据理力争，高举标语呐喊「别忘了是农民喂饱你们」、「没有农场、没有食物、没有未来」。

农民昨天集体抗议后，今天轮到环保人士走上街头。

主办单位说有约2万7000名环保人士齐聚柏林地标布兰登堡大门（Brandenburg Gate）附近，抗议他们口中的农业损害效应，并要求改变德国现行的务农方法。

这场集会由环保团体「我们受够了」（We are fed up）发起。

气候环保人士指称近期的农业改革做得还不够，现场另一边站着抗议的农民，国会议员则被夹在中间。

农民和环保倡议者之间的鸿沟近几年来有加深趋势，这与学生带领的「周五为未来而战」（Fridays for Future）罢课抗暖化行动有关。

环保人士今天的抗议行动自2011年以来年年登场，这个由绿色团体发起的活动要求全面性改革，以支持小农和对环境友善的农业。

他们在网路上说：「农业加深暖化危机和社会冲突，我们必须加以阻止。」

农民组成的LSV抗议团体则自称是相对于「我们受够了」团体的反制力量，有愤怒的养蜂人将蜂蜜倾倒在政治人物大门前，也有生气的农民走上街头阻挠交通。

农业部长克勒克纳（Julia Kloeckner）16日呼吁对立的两方要有妥协的胸襟。

绿党共同领袖哈柏克（Robert Habeck）警告环保人士勿把气候暖化归咎在农民头上，但也坚持说，拒绝改革并非社会前进之道，「减少对气候和动物的保障，绝对不会是正确解答」。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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