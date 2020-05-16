此内容发布于2020年5月16日 上午9:05

（法新社德黑兰16日综合外电报导）法新社在格林威治时间今天11时（台北时间今晚7时）汇整完成的官方数据显示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）自去年12月底在中国爆发至今，已夺走全球至少30万7321条人命。

迄今全球196个国家与地区累计通报至少454万9100起确诊病例；其中至少有160万2400人被认定痊愈。

美国通报的死亡数居全球第一，在144万3397确诊病例中，有8万7568人染疫病故。也至少有25万747人宣告康复。

英国死亡人数则是全球第2，在23万6711起确诊病例中，有3万3998人染疫病故；义大利有22万3885起确诊病例，其中有3万1610人死亡；西班牙累计确诊23万698起，死亡人数为2万7563人；法国确诊数为17万8870起，死亡人数为2万7529人。

中国（不含香港、澳门）迄今通报确诊数为8万2941起，其中4633人死亡，康复人数达7万8219人。

欧洲累计16万4536人染疫死亡，确诊总数为186万927起；美国与加拿大共计9万3210死，确诊151万7930起；拉丁美洲与加勒比共计2万6945人病故，确诊人数为47万6349人。

亚洲共计1万1872人病故，确诊病例为34万3283起；中东累计8018人死亡，确诊病例达26万4535起；非洲死亡数为2614人，确诊病例7万7700起；大洋洲确诊总数为8381起，死亡数为126人。

伊朗今天通报新增35起2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例，创下3月7日以来最低新增死亡数，并宣布进一步放松防疫限制措施。

伊朗卫生部发言人贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）说，境内累计染疫死亡人数达6937人。

但一个不详的迹象是，伊朗昨天通报的新增确诊数却来到一个多月最高。

贾汉普尔说，截至今天的24小时内，伊朗各地共通报了1757起确诊病例，累计确诊人数来到11万8392人。

根据伊朗卫生部，自从伊朗2月19日通报首起确诊病例后，迄今所有住院病患中，已有9万3147人康复出院。

根据路透掌握的官方数据，位于中东的卡达确诊人数今天突破3万人大关。

根据国营卡达通讯社（Qatar News Agency），卡达卫生部今天通报新增1547起确诊病例，路透计算，这使病例总数来到3万972起。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）

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