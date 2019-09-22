此内容发布于2019年9月23日 上午1:50

（法新社洛杉矶22日电） 美国影集「冰与火之歌：权力游戏」今天在艾美奖囊括最大奖最佳影集在内的34 座奖项；英国古怪喜剧片「伦敦生活」（Fleabag）抱回喜剧类最佳影集及5座奖杯，俨然今天大黑马。

「冰与火之歌」（Game of Thrones）最终章共夺得12项桂冠，包含最大奖戏剧类最佳影集，让8季系列故事写下影集最多得奖纪录的历史。

「冰」剧统筹魏斯（Dan Weiss）说：「感谢最辛苦的制作团队，在贝尔法斯特的冻雨里拍摄70个晚上，你们都太不可思议了。」

「冰」剧8季以来摘下59座艾美奖项，创下影剧类与喜剧类的纪录，获奖纪录仅次于综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）。

而亚马逊（Amazon）除了靠英国古怪喜剧片「伦敦生活」（Fleabag）抱回喜剧类最佳影集及5座奖杯，还以「了不起的麦瑟尔夫人」（The Marvelous Mrs. Maisel）带回8座艾美奖，让总战绩达15项。

「伦敦生活」（Fleabag）女主角菲比华勒-布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）今晚打败多次靠「副人之仁」（Veep）在艾美奖封后的茱莉路易丝卓佛（Julia Louis-Dreyfus），以黑马之姿带回喜剧类最佳女主角等3座艾美奖。

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