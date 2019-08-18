此内容发布于2019年8月18日 下午8:35

（法新社雷克雅维克18日电） 冰岛今天为国内第一座因气候变迁而消逝的OK冰川（Okjokull）立碑纪念。科学家警告，冰岛还有约400座冰川面临相同命运。

世界最近历经史上最热7月的同时，今天在冰岛西部举行了一场立碑仪式，把纪念OK冰川的碑文镶嵌到石壁上。

启动计画的冰岛研究人员与他们在美国莱斯大学（Rice University）的同僚都到场见证，冰岛总理雅各斯多提尔（Katrin Jakobsdottir）与联合国前人权事务高级专员罗宾逊（Mary Robinson）也出席仪式，另有数百名科学家、新闻从业人员和民众与会。

雅各斯多提尔告诉法新社：「希望这场仪式鼓舞的不仅是我们冰岛人，也会为世界其他地方的人们带来激励，因为我们在这里看到的，只是气候危机的面貌之一。」

纪念碑题为：「给未来的一封信」（A letter to the future），盼让世人注意到冰川消融和气候变迁的影响。

碑文写着：「接下来的200年，这里所有冰川或许都会走上同一条路。立此碑的目的是想承认我们知道现在正在发生什么，也知道应该采取何种行动。只有未来的你们会知道我们是否做到了。」

纪念碑上也刻了415 ppm CO2字样，意指今年5月侦测到大气中的二氧化碳浓度突破新高，达415 ppm（百万分之415）。

OK冰川以大约700岁的年纪死去。2014年OK失去冰川地位，是冰岛第一个逝去的冰川。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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