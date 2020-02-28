此内容发布于2020年2月28日 上午8:50

（法新社巴黎28日电） 非洲撒哈拉沙漠以南地区日前通报首例武汉肺炎确诊，使得世界最贫穷大陆非洲恐缺乏能力抵抗传染病的问题受到关注。有鉴于此，一些支援非洲抗疫的力量已开始进驻。

专家指出，非洲大多数地区面临冲突频繁、医疗基础设施贫乏、城市拥挤却无适当卫生设施、政府管理松散和边防漏洞多等问题，这些都提供绝佳的传染病扩散机会。

撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）今天宣布首例武汉肺炎确诊，出现在奈及利亚超大城市拉哥斯（Lagos）。非洲大陆稍早已出现2例武汉肺炎确诊，分别在埃及和北非的阿尔及利亚。

美国智库「兰德公司」（Rand Corporation）一份2016年的分析发现，全球抗疫能力最差的25个国家有22个在非洲。排名前6的国家依序是索马利亚、中非共和国、查德、南苏丹、茅利塔尼亚（Mauritania）和安哥拉。其余不在非洲的3个国家是阿富汗、叶门和海地。

报告特别指出，从撒哈拉沙漠以南到沙赫尔（Sahel）地区再到「非洲之角」（Horn of Africa），有数个非洲国家串起一条「疾病热点带」（disease hot spot belt）。当中许多国家光是应付国内冲突就已分身乏术。

英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）19日发表一篇研究非洲对武汉肺炎抗疫准备程度的文章指出，整体而言，非洲国家已强化自身抗疫能力，采取的措施包括在入境口岸扫描体温、建议民众避免前往中国，以及加强提供卫生资讯给医疗从业人员与一般大众。

然而报告指出，部分非洲国家依然「缺乏足够设备」，特别是在可疑病例的监测与快筛、病患隔离及追踪接触史等工作。

直到本月初，整个撒哈拉以南非洲只有南非与塞内加尔（Senegal）的现有实验室有能力检验武汉肺炎检体。但随后世界卫生组织（WHO）已提供相关设备给当地约40个国家。

此外，由「非洲联盟」（African Union ）成立的「非洲疾病管制暨预防中心」（Africa Centers for Disease Control and Prevention），也已在本月5日成立对抗武汉肺炎的工作小组，主要任务是提供非洲国家检疫、病例监测、扫描体温和可疑病例运送的相关训练。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

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