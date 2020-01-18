此内容发布于2020年1月19日 上午12:50

（法新社柏林18日电） 多国领袖明天将齐聚柏林举行高峰会议，希望为利比亚内战带来和平；而效忠利比亚军事强人哈夫塔的部队今天封锁主要石油出口港，为和谈平添变数。

利比亚东部军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）部队此举，势将瘫痪利比亚主要收入来源，目的是抗议土耳其决定派军支援与哈夫塔对立的利比亚全国团结政府（GNA）总理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）。

柏林峰议将由联合国主持，寻求取得世界多国领袖的承诺，不再透过派军、金援与武器供应等方式来干预利比亚的战争。

俄罗斯、土耳其与法国等国总统，以及美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）都将出席会谈。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）今天证实，哈夫塔与沙拉吉也会出席会议，这是自2018年以来首度以如此规模聚会来讨论利比亚的战争。

利比亚过去数个月的战争导致逾2000人丧生，双方于1月12日在土耳其与俄罗斯支持下达成停火协议。土耳其支持沙拉吉，而莫斯科遭指控支持哈夫塔。

但今天哈夫塔军队封锁石油出口，再度引发战争疑虑。

利比亚国家石油公司警告，预期这次封锁将造成利比亚原油出口减少一半以上，从每天130万桶降至50万桶，也即每天5500万美元的损失。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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