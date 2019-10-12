此内容发布于2019年10月13日 上午1:35

（法新社渥太华12日电） 随着加拿大21日的国会大选倒数1周，执政自由党和在野保守党不分轩轾，选情逐渐白热化，总理杜鲁道（Justin Trudeau）为了国会多数，准备好与对手激烈开战。

本次选举要选出加拿大国会下议院338名议员。最新民调显示，总理杜鲁道率领的自由党，以及谢尔（Andrew Scheer）领导的保守党选情不相上下，支持度皆在32%左右，无法自行在下议院取得绝对多数。

未来几天在无重大失误下，21日赢得最多票数的政党可能必须寻求一到多个小党支持才能筹组新政府。

莱杰市场调查公司（Leger）的波克（Christian Bourque）表示：「自1980年代以来，我就没看过两大党选情如此不分轩轾，而且没有一方真正掳获选民的心。」

他告诉法新社：「自由党支持度接近历史低点，代表杜鲁道无法说服足够的进步派选民继续支持他。」

「同时间，保守党迟迟无法将（他们基础盘以外的）中间派选民吸引到他们这一边。」

波克点出，欠缺关键性议题，对这次选举的各大党来说都是问题，但对自加拿大1867年联邦化以来就主导加国政坛的两大党，问题尤其明显。

「传统上的几个主要政党现在陷入苦战，要如何吸引、启发、激励选民出门投票。」

自由党在上一次的大选赢得184席，胜过保守党的99席，这次能否再度胜选，要看它主打的环保行动议题是否奏效。

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