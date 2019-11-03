此内容发布于2019年11月3日 上午1:50

（法新社洛杉矶3日电） 加州野火上月底爆发后至今持续延烧。不过，尽管仍需与北部更强火势缠斗，消防员已在控制加州南部的新一起野火方面取得进展。

被称作玛丽亚大火（Maria Fire）的野火10月31日在当时环境极度干燥的文杜拉郡（Ventura）爆发，迫使数千人逃离并危及超过2500座建物。文杜拉郡位于洛杉矶西北方约105公里处。

加州消防局表示，火势至当地时间11月2日晚间已延烧3808公顷，但30%已获控制。

官员表示，尽管因为至少有两架无人机闯入，为避免碰撞，消防直升机只好停飞一整夜，当地的灭火行动仍有进展。

文杜拉郡消防局在推特（Twitter）上发出警告说：「即使是小小的无人机，若与消防用飞机碰撞，仍可能造成严重或致命的意外。」

加州官员表示，发生在旧金山以北索诺马郡（Sonoma）、加州今年最大野火「金凯德大火」（Kincade Fire）至2日晚间已延烧超过约3万1467公顷，但74%已获控制。

大火让加州州长纽松（Gavin Newsom）宣布全州进入紧急状态，该州部分地区已经好几个月没有降雨。

本周针对洛杉矶地区发布的「极端红旗警报」（extreme red-flag）已在10月31日解除，但国家气象局（The National Weather Service）警告，「圣安娜」（Santa Ana）焚风仍可能造成危害。

加州最大的公共事业「太平洋瓦斯电力公司」（Pacific Gas and Electric Company, PG&E）陆续切断中部和北部数百万名客户的电力。此举措尽管降低起火风险，却引发民众愤怒。

去年的坎普野火（Camp Fire）摧毁加州北部天堂镇（Paradise），造成86人死亡。当地前一年的类似大火则使44人丧生。

旧金山纪事报（San Francisco Chronicle）报导，值得注意的是，尽管有飓风等级的强风煽动烈火，过去两周并未有人员死亡。

当局认为，这得归功于广播和电视反覆发布警讯、太平洋瓦斯电力公司的预防性断电、在高风险林区预先部署消防员，以及较以往精准的气象预测能力。（译者：李晋纬/核稿：陈韵聿）

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