此内容发布于2020年5月6日 上午12:35

（法新社华盛顿5日电） 美国华府地区虽经过一个多月的防疫居家禁足令，但还是成为全美的冠状病毒疫情热点，又以非裔美国人与拉丁裔族群受创特别严重。

华盛顿特区与邻近的马里兰州、维吉尼亚州，目前有5万多起2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例，约2300人病亡。

马里兰州州长霍根（Larry Hogan）早于4月初即预言，此一地区将是下一个疫情爆发热点，时间点大约是在纽约州之后两周。纽约州是全美疫情最严重之处。

尽管自3月底以来此区学校停课、非必要性商业活动暂停，当局也采取了管制措施，但感染、住院与病亡人数仍持续攀升。

位于华府北方的马里兰州蒙哥马利郡（Montgomery County）约有100万居民，至今天为止，有5541起冠状病毒疾病确诊病例，292人不治。

而整个马里兰州已通报约2万6400起确诊病例及1300多人病故。

华府地区一些提供基本服务的劳工，很多是非裔美国人或西语裔，他们的感染率与死亡率远高于白人族群。

蒙哥马利郡卫生局长盖尔斯（Travis Gayles）表示，这些族裔在华府地区居住与工作，两个家庭同住一间只有两房的公寓，并不少见。

他说：「当有一人采检呈阳性反应，很快就会传染开来，要居家隔离相形困难许多。」

另外，这些少数族裔死亡率高的原因还包括个人潜在健康状况，诸如高血压、糖尿病，以及没有医疗保险。（译者：纪锦玲/核稿：曾依璇）

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