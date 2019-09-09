此内容发布于2019年9月10日 上午12:35

（法新社华盛顿9日电） 南韩现代集团旗下物流公司「现代格罗唯视」载运汽车的货轮「金色光芒号」昨天在美国乔治亚州外海翻覆，美国海岸防卫队表示，救援人员今天已救出最后一名受困的南韩船员。

事故发生时，船上有24人，其中20人先行获救，另有4人受困。

根据海岸防卫队（Coast Guard）声明，「金色光芒号」（Golden Ray）在乔治亚州布朗斯威克（Brunswick）附近的圣西蒙斯湾（St. Simons Sound）开始倾斜，最终侧翻，他们出动直升机先救出其中20名船员。

防卫队说，救难人员在巨大船身先钻出一个洞，从洞口递送食物和水，然后再将4名受困人员营救出来。

海岸防卫队的推特影音显示，最后一名失踪船员约在下午6时出现在洞口，当救难人员协助他时，他仍可以自行站立。

这名船员原本被困在引擎控制室的玻璃屏后面，救难人员钻破船身时，他是4人当中唯一无法取得食物和水，所幸平安获救。这4名船员都是南韩籍，受困了大约35个小时。

海岸防卫队上尉利德（John Reed）告诉媒体，稍早从洞口救出的3名船员都已送医。至于货轮因何翻覆，利德拒作评论。

金色光芒号建于2017年，船身200公尺长，航行当时悬挂马绍尔群岛国旗。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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