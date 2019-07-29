此内容发布于2019年7月30日 上午1:05

（法新社新德里29日电） 印度一名指控执政党议员性侵的19岁少女昨天车祸受重伤，有生命危险，家属怀疑这起车祸是人为，目的是杀人灭口，以阻碍性侵案的审理。

这名少女的律师也受重伤，她的两名亲戚则不幸丧生。这起车祸发生于昨天，地点在印度北方省（Uttar Pradesh），当时一辆卡车撞上他们的车。

警方今天表示已逮捕卡车驾驶，目前在调查是否正如家属所怀疑是杀人灭口事件。北方省警长辛赫（O.P. Singh）在首府勒克瑙（Lucknow）告诉媒体：「我们正多方分析案情，调查通联纪录和目击者说法。」

印度全国妇女委员会（National Commission for Women）敦促警方执行「十分公平公正且迅速的调查」，还说会派小组尽速与少女的家属见面。

这名少女2017年指控执政党印度人民党（BJP）北方省议员辛格（Kuldeep Singh Sengar）在他家中性侵她，但北方省警方起初拒绝采取行动。北方省法制有名无实，可谓恶名昭彰。

少女的父亲去年遭到警方逮捕，拘留期间被打个半死，最后伤重不治，据说打人者正是辛格的兄弟。

少女去年试图在北方省省长阿蒂提亚纳特（Yogi Adityanath）住家外引火自焚，抗议警方拒绝登记她的报案。消息一出引发全民公愤。印度各地出现抗议活动，促使此案移交联邦调查人员，他们去年逮捕辛格，辛格否认种种指控。

支持群众今晚在首都新德里集会，声援这名勇敢的少女，手持标语写着「你不孤单」。印度国会一度因为反对派抗议活动而暂停议程。

警长辛赫表示，这起车祸疑似是单纯的道路事故，卡车当时超速行驶，但由于仍在调查中，辛赫不愿进一步置评。然而媒体报导说，车祸疑点重重，因为卡车的车牌号码被涂掉。

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