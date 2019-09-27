此内容发布于2019年9月28日 上午12:50

（法新社华盛顿28日电） 消息人士说，美国国会命令美国驻乌克兰特使佛克尔（Kurt Volker）回答关于川普总统的弹劾调查问题后，佛克尔今天请辞。

一名要求匿名的知情人士证实佛克尔辞职。这个消息是由亚利桑那州立大学（Arizona State University ）学生报率先报导。佛克尔在亚利桑那州立大学指导一个机构。

根据昨天公布的吹哨者投诉内容，佛克尔曾与乌克兰高官见面，讨论如何「协调」川普对乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）提出的要求。

吹哨者指控川普在7月25日通话中施压泽伦斯基，提供抹黑美国前副总统拜登（Joe Biden）的资料。拜登可望代表民主党出征，在2020年总统大选对上川普。

民主党把持的联邦众议院委员会，命令佛克尔于10 月3日回答问题。

根据今天公布的信件，国会议员提到川普私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）的一则推文，朱利安尼在推文中秀出一张对话截图，显示佛克尔提到将帮他联系泽伦斯基的核心幕僚。

这封向美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）寄出的信函写道：「这些国务院职员若未能如期出席作证，将构成妨碍众议院取得弹劾调查的证据。」

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