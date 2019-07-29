此内容发布于2019年7月29日 下午9:35

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普24日在任内第3度行使否决权，驳回国会禁止对沙乌地阿拉伯出售约81亿美元武器的决议案后，联邦参议院今天未能挡下这项具争议的军售案。

尽管民主与共和两党本月都有议员投票反对军售案，赏了川普一个大耳光，国会议员也对沙国去年涉及记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）谋杀案表达愤怒，试图推翻川普任内第3次否决权的行动仍宣告失败。

在中东紧张情势升温之际，川普寻求批准22项不同的军售案，出售飞机支援维修设备与精确导引弹药等武器和设备给沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国等国。

批评人士说，军售案将加剧具破坏力的叶门战争。沙乌地阿拉伯率领有美国做后盾的联军，在叶门战争中对抗有伊朗撑腰的青年运动（al-Huthis）叛军，联合国说这引发了全球最严重的人道危机。

川普政府5月采取非同寻常的步骤，绕过国会批准这些军售案，他的政府称伊朗对中东稳定构成「根本威胁」。

民主党联邦参议员卡定（Ben Cardin）说，共和党人没有挡下军售案，「放弃宪法规定的监督责任」。

卡定说：「我们有法律与道德义务，确保美国武器不是用来打压人权或对无辜的平民施以暴行。」

联邦参议院外交委员会成员卡定提到，沙乌地阿拉伯今天稍早在叶门北部发动炮击，医护人员说造成13名平民死亡，包括两名儿童。

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