此内容发布于2019年8月17日 上午8:05

（法新社香港17日电） 香港民主派人士今天再度举行集会，他们本周稍早在香港机场的行动招致批评，因此周末集会将是一次重大考验。

与此同时，数千名香港政府支持者聚集一座公园，谴责与他们立场不同的人，并且支持香港警察，其中许多人挥舞中国国旗，这是香港正处于两极分化的鲜明例证。

香港持续10周的「反送中」示威活动，已让这座国际金融中心陷入危机，共产党统治的中国大陆立场日益强硬，包括中国国务院港澳事务办公室发言人把更暴力的抗议行动形容是「近乎恐怖主义」。

民主派今天集会由数千名香港教师打头阵，队伍在大雨中行进，支持青年主导示威活动。

数千人下午也在受到中国游客欢迎的港畔地区红�|和土瓜湾游行。

部分示威者锁定忠实拥护北京当局的香港工会联合会当地办公室，砸鸡蛋且在外墙涂鸦。

25岁示威者马斯（Mars）告诉法新社：「港府并未回应任何一个诉求，并且透过警察加强压制人民的声音。」

他并表示：「如果我们不站出来，我们的未来、我们的下一代将面临更多压迫。」

但在这座港湾的另一头是支持中国的集会，现场有一个大萤幕播放近日警民冲突画面，60岁退休人士艾琳．文（Irene Man）对民主示威者抱有非常不同看法。

她说：「他们的行动没有人性，他们全都变成禽兽。他们是骚乱者，没有理性、没有思考。」

民间人权阵线发起争取民主的游行「和理非（和平、理性、非暴力）」，明天将在香港本岛登场，预料是最大规模的游行。6月和7月百万人走上香港街头游行，人数破纪录，就是由民阵所发起的。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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