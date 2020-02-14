此内容发布于2020年2月14日 上午2:20

（法新社东京14日电） 武汉肺炎疫情肆虐，对遭到检疫隔离、被困在邮轮钻石公主号（Diamond Princess）上的旅客来说，今年的西洋情人节与众不同，只能将就打发、苦中作乐。

世界卫生组织（WHO）2月11日将武汉肺炎定名为2019年冠状病毒疾病（COVID-19）。

目前停靠日本横滨港的钻石公主号娱乐主管娜塔莉（Natalie）一身红色洋装，绑着红色发带，在推特上张贴一支情人节影片，试着提振大伙儿士气。

娜塔莉说：「我只是想和大家报个平安，告诉大家，我们全体都在船上坚持着，一切安好，像一个大家庭一样聚在一起。」

与结��21年的妻子在船上共度情人节的57岁乘客史密斯（Matt Smith）说，这里并非他们庆祝情人节的首选地点。

他告诉法新社：「结婚21年的老夫老妻了，我们不会大肆庆祝，但以往我至少会给凯萨琳（Katherine）写张卡片。」

他还说：「我想她对我们现在的环境有点失望，脸书（Facebook）今天早上还提醒我，3年前的这天我们是在拉斯维加斯（Las Vegas）过的。让人感觉更糟了！」

史密斯说，船公司特别提供「情人节早餐」给船上乘客。

他表示，工作人员将餐点送上门时表示这是「特别早餐」，他们才想起今天是什么日子。

「水煮蛋、香肠、炒蘑菇，不懂这有什么特别的。」

晚餐菜单则保证会提供多道特别餐点来庆祝情人节。

晚餐以「邱比特酪梨鲜虾沙拉」作开端，接着是「日式情人节鲜虾佐米饭和时蔬」。

主菜是经典法式红酒炖鸡佐马铃薯泥和时蔬，以及「情人节当日惊喜甜点」。

香港女乘客黄雅丽（Yardley Wong，音译）推文写道：「我要点红酒炖鸡，谢谢。」她持续在推特上分享受困期间的船上点滴，包括她如何安抚年幼儿子，获得不少网友关注，俨然成为另类网红。

她也张贴6岁儿子画的情人节图画，上面写着「坚强点，钻石公主号我们与你同在」。

另有乘客剪下心形纸片，贴在门上给船上工作人员看，上面写着「谢谢你们一切的努力」及「谢谢你们照顾我们」。

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