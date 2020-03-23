此内容发布于2020年3月24日 上午12:20

（法新社叶门哈杰24日电） 在2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫战中，当前最重要的指令是勤洗手。但在战火摧残的叶门，干净用水极度稀缺，洗手是令数百万人负担不起的奢侈动作。

叶门崩坏的医疗系统尚未记录到任何俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病确诊病例，但若这波大流行病真的入侵叶门，对这个5年来冲突不断、被联合国称为全球最严重人道危机的国家，将造成难以想像的影响。

5年前，沙乌地阿拉伯主导的联军干预叶门内乱，支持叶门政府对抗伊朗撑腰的青年运动（Huthi）叛军，如今约80%的叶门人口需要援助。

无国界医生组织（MSF）担心许多叶门人无法取得干净水源或肥皂。无国界医生组织在叶门、伊拉克及约旦的计画负责人塞昆（Caroline Seguin）说：「我们非常担心。我们可以建议他们洗手，但如果他们根本没有东西可用来洗手呢？」

根据联合国儿童基金会（UNICEF）2019年11月提出的「叶门危机」报告，叶门约2800万人口中，将近1800万人无法正常取得安全水源，包括920万名儿童，且仅有1/3人口能取得自来水。

11岁的穆罕默德（Mohammed）住在叛军掌控的哈杰省（Hajja province），位于首都沙那（Sanaa）北方，他和家人就是没有自来水可用的一群人。

穆罕默德和妹妹每天早上骑着驴子出门，到3公里外的一口阴暗水井取水。

他说：「我准备好驴子，然后早上7时30分出发，到10时之前一直来来回回。」这两个孩子得等着轮到他们用肮脏的软管把水装满塑胶罐。他们的家庭没有选择，只能喝被污染的水，用脏水煮菜。

2017年，叶门遭逢历来最严重的霍乱疫情之一。联合国儿童基金会的叶门公关主管史旺根（Bismarck Swangin）说：「多年来缺乏在公共用水及卫生系统上的投资，给这次疫情提供了温床。」

无国界医生组织表示，基于叶门几乎崩溃的医疗系统现况，若2019冠状病毒疾病进犯叶门，将是「一场灾难」。

驻叶门的红十字国际委员会（ICRC）昨天推文表示：「勤洗手是最有效的防范冠状病毒方法，但叶门超过半数的人无法取得安全用水，要怎么办呢？」（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

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