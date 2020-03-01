此内容发布于2020年3月1日 下午4:20

（法新社巴黎1日电） 法国工会和巴黎罗浮宫博物馆的管理阶层人士表示，罗浮宫的员工因为担心武汉肺炎疫情而拒绝上班，因此罗浮宫今日闭馆一天。目前尚不清楚何时重新开放。

法国总工会（CGT）成员贾拉尼（Christian Galani）告诉法新社，大约300名罗浮宫博物馆（Louvre Museum）员工今早开会且投票，「几乎一致通过」闭馆的决定。

贾拉尼指出：「罗浮宫是密闭空间，每天接纳超过5000人。员工们确实感到担忧。」他还说，馆方的管理阶层代表无法说服员工上班。

罗浮宫管理阶层稍后也证实罗浮宫今日（1日）全天闭馆，且会退款给买好票的民众。

去年罗浮宫的访客多达960万人次，其中大多数是外国访客，包括来自美国、中国和欧洲各国的游客。

罗浮宫发言人指出，馆方与员工将于明天进行另一次会议，目前尚不清楚罗浮宫何时重新开放。

法国卫生部公卫署长沙罗孟（Jerome Salomon）今天表示，国内的武汉肺炎确诊人数，已经从前一天的100例增加至130例。目前法国境内有2人染病不治。

为了防堵武汉肺炎疫情，法国政府2月29日宣布数项防疫措施，其中包括禁止在密闭空间举行超过5000人的集会活动。（译者：陈彦钧）

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