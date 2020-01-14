此内容发布于2020年1月14日 上午3:50

（法新社蒙特娄13日电） 英国哈利王子与妻子梅根马克尔宣布退居幕后，过渡期间将在英国与加拿大两地居住。但加拿大总理杜鲁道今天表示，是否承担哈利与梅根的维安费用，加拿大政府还没拍板决定。

杜鲁道（Justin Trudeau）接受加拿大环球新闻（Global News）访问表示：「我认为这部分有必要审慎衡量，目前还在持续讨论中。」

他还说：「我们无法完全确认最终定案。」

哈利王子（Prince Harry）与爱妻梅根马克尔（Meghan Markle）上周突然宣布卸下高阶王室成员身分并退至幕后，这项消息震惊全球。

杜鲁道强调，加拿大民众相当乐见哈利王子夫妇住在当地，但是仍有「许多事情待商榷」。

有英国媒体报导，杜鲁道已向英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）保证会负担哈利与梅根的维安费用，加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）受访则说：「我们还没考虑这个问题。身为大英国协成员，显然我们一直努力确保自身发挥作用。」

根据英国媒体报导，加拿大每年将支付50万英镑（约新台币1940万元）的维安费用。

加拿大媒体则估算，这对王室夫妇和他们儿子亚契（Archie）的维安开销，每年大约130万美元（约新台币3880万元）。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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