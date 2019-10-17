此内容发布于2019年10月17日 上午3:35

（法新社华盛顿16日电） 国际执法单位今天宣布，一起全球调查行动查获以比特币贩售儿童色情影片的秘密网路，迄今有337用户被捕，此举也导致这个最恶名昭彰的恋童癖网站关闭。

美国、英国和南韩等国家当局表示，救出至少23名遭性剥削的未成年受害者，这些人通常被施虐者录下影片，影片而后被出售至Welcome to Video网站。

由于这个网站以比特币进行交易，使得执法单位追查这些买家的工作变得极为困难。

美国司法部在起诉书表示，Welcome to Video于2015年6月开始营运，2018年3月遭执法单位破获，这个网站在7300笔交易中，获得至少420枚比特币（付款时约值37万美元，新台币1135万元左右）。

这个网站拥有25万支儿童色情影片，2018年3月5日被美国、英国和南韩警方查获，23岁的网站经营者孙钟禹（Son Jong Woo，音译）遭逮捕，目前人被监禁在南韩。

警方追踪Welcome to Video遍布12个国家的数百名用户，并展开逮捕行动。

美国当局今天拆封的起诉书显示，当局没收5个国家的24个虚拟货币帐户，这些帐户被「用来资助这个网站或促使儿童遭剥削」。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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