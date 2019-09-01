此内容发布于2019年9月2日 上午1:05

（法新社巴黎2日电） 北京清华大学金融与发展研究中心今天公布的中国「一带一路」新分析显示，加入这场巨型全球基础建设计画的国家高碳排发展，恐导致巴黎协定的气候目标无法达成。

一带一路透过兴建港口、铁路、道路和工业园区，打造横跨亚洲、非洲、中东及欧洲的大型网路，并将为126国带来高达数兆美元的新基础建设投资。虽然中国政府提供大部分资金，也有其他国家或民营企业投资，但反对人士警告这项倡议将造成灾难性环境冲击。

这份分析参与国基础建设开发可能产生的碳足迹报告说，光是一带一路产生的温室气体排放量，很可能足以破坏巴黎协定的气候目标。2015年的巴黎协定要求各国，控制气温上升幅度「远低于」工业革命前平均水准的摄氏2度。

清华大学金融与发展研究中心表示，除了中国外，加入一带一路的126国目前占人为排放量的28%。

研究中心模拟17个一带一路国家以不同做法建设大港、管线、铁路或高速公路的影响，发现与目前为让全球暖化幅度维持在摄氏2度的发展轨迹相比，俄罗斯、伊朗、沙乌地阿拉伯及印尼等国，将必须在2050年前降低68%碳排放。

研究中心资深客座研究员谢孟哲（Simon Zadek）表示：「我们有个一切如常的方案，认为如果继续现在的模式，那即便包括美国、欧洲、中国跟印度等世上其他国家继续走摄氏2度之路，还是会挥霍掉碳预算。」

这份报告说，若所有一带一路参与国遵照使用绿能科技的工业「最佳做法」，那么他们在2050年前碳排放可望降低39%。

全球最大碳排放国中国目前产生约全球30%的人为二氧化碳，但人均排放量约等同于欧洲。北京对国内空污采取有力行动获得赞赏，但却因在海外投资化石燃料遭到抨击。

谢孟哲表示，无论在国内或一带一路国家，中国都需要对排放量有「政策一致性」。他说，一带一路在扩张贸易及成长机会的同时，也是世界脱碳的机会。

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