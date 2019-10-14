此内容发布于2019年10月15日 上午12:05

（法新社巴塞隆纳14日电） 西班牙最高法院以煽动叛乱罪名，重判9名加泰隆尼亚独立运动领袖9至13年不等的有期徒刑，引发数万群众上街抗议，巴塞隆纳机场上演警民冲突，至少53人受伤，场面混乱。

对力挺加泰隆尼亚独立的支持者而言，这项判决宛如是在斗牛面前挥舞红旗。众多示威者瘫痪巴塞隆纳机场、中断铁路服务、封锁这座城市和全区各地道路，若干地区甚至爆发警民冲突。

44岁的商店老板约尔迪（Jordi）说：「我们要让大家听见我们的声音，他们应该知道，一切尚未落幕。」

机场情势最为紧张，大批示威者在毛毛细雨中，朝警方扔掷石块、垃圾桶、塑胶瓶罐和其他物品。

警方对抗议群众发起多次冲锋并发射泡沫子弹，地方紧急事务处理当局说，至少53人受伤。

49岁的资讯技术顾问纳瓦洛（Carles Navarro）说：「我们向来都是选择以和平方式（为自身信念而战），但没人要听。现在，我们被迫走上公民不服从这条路。」

「民怨沸腾，受影响的人太多了。他们没有意识到我们非常愤慨，不会停止（示威）。」

47岁的房地产企业家基勒（Oscar Quiles）说：「今天将会是历史性的一天，你能感受到这样的氛围。重大事件正在上演，我们不能置身事外。」在当地时间下午一时前，已有大约2万5000人涌入巴塞隆纳市中心的加泰隆尼亚广场（Plaza Catalunya）。

他警告说：「人们情绪非常激昂。」

直升机一早便盘旋在巴塞隆纳上空，大批警力也驻守在法院、主要火车站和机场周边等形势一触即发的潜在热点，空气中弥漫紧张气氛。

加泰团体「民主海啸」（Democratic Tsunami）指挥抗议民众前往巴塞隆纳普拉特机场（El Prat），使此处迅速成为各方关注焦点。民主海啸在通讯软体Telegram吸引超过15万人追踪。

这个团体向支持者传达讯息说：「现在是让我们声音响遍世界各地的时候了。目标：瘫痪巴塞隆纳机场。」

尽管有大批警力在现场坐镇，数以千计示威者仍透过步行或搭乘地铁、计程车、火车或汽车等方式抵达机场。

在通往机场的路上，可见到数以百计车辆大排长龙，有些人选择下车，徒步前往机场。抵达巴塞隆纳的旅客也被卡在机场动弹不得，没有计程车和火车可搭，而地铁仅间接性运作。

西班牙机场航管局（AENA）说，至少110个航班被迫取消。

在巴塞隆纳以北约100公里的赫罗纳（Girona），示威者也设法封锁从法国驶往这个地区的高速火车。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram