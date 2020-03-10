（法新社伦敦9日电） 英国王子哈利与妻子梅根今天出席伦敦西敏寺的大英国协日庆祝活动，在这场两人最后的王室公开活动结束后，他们将正式退出王室高阶成员行列，并准备展开自己的独立新生活。

头衔为萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利王子（Prince Harry）与梅根（Meghan）加入西敏寺（Westminster Abbey）其他王室成员时，受到欢呼迎接。这是他们3月31日退出王室高阶成员行列前的最后一场公开活动。

在英国女王伊丽莎白二世抵达前，梅根与哈利跟几位显要人士短暂交谈。尽管哈利与兄长威廉王子（Prince William）不和的谣言甚嚣尘上，他与梅根就座时，似乎仍跟威廉及凯特（Kate）夫妻说了「哈罗」。

哈利夫妇在庆典上观看英国歌手亚历珊卓（Alexandra Burke）演出，并聆听英国重量级拳王约书亚（Anthony Joshua）有关大英国协「共同愿景」的演说。不像去年，两人如今已不是王室接班梯队的一部分。

哈利与梅根步出伦敦市中心着名教堂西敏寺之际，一边与唱诗班男童聊天，然后前往座车，淡出王室镁光灯。

因为想挣脱王室束缚与媒体骚扰，哈利与梅根1月宣布，将退出王室高阶成员行列，不再代表女王，希望在加拿大追求经济独立的新生活，让英国举国震惊不已。

哈利与梅根淡出王室的决定虽让许多王室粉丝愤怒伤心，但在两人最后几场王室公开活动上，仍获得大众的热烈欢迎。

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