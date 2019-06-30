（法新社阿布达比30日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，气候相关灾难每周侵袭地球，要避免灾难，得采取紧急行动。

古特瑞斯在为期2天的阿布达比气候会议上，为9月将在纽约举办的「气候行动峰会」（Climate Action Summit）做准备。他说：「我们因为全球面临重大的气候紧急状态而齐聚在此。」

古特瑞斯说：「气候混乱正在发生，甚至进展得比全球顶尖科学家预测得更快，超出我们对付它的程度，气候变迁前进得比我们还快。每周都有新的气候相关灾难…洪水、旱灾、热浪、野火及超级风暴。」

他警告，局势只会恶化，除非「我们现在带着野心赶紧采取行动」，但世界部分决策者仍未意识到危险。

联合国特别代表迪艾尔巴（Luis Alfonso de Alba ）表示，这场在阿布达比的会议，有来自数十国的政府人员与公民社会的参与者，将从100项保护气候的提案中挑选出数项计画，并送交纽约的峰会。

迪艾尔巴告诉法新社：「我认为重要的是，发现具有转变影响的提案。」

古特瑞斯仍希望巴黎协定（Paris Agreement）能缩减有害排放，并减缓全球暖化，但他说：「我们知道，即便完全达到巴黎协定的承诺，我们在世纪末时，仍将面临至少3度的气温飙升，就我们所知，这将对我们的生活带来大灾难。」

他会召开气候行动会议是因为，许多国家根本没有按他们在巴黎协定中做出的承诺采取行动。

近200国2015年在法国巴黎达成巴黎气候协定，同意把全球平均温度增幅限制在比工业时代前高摄氏2度以下。目前的政策会让全球气温在本世纪结束前增加至少摄氏3度。

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