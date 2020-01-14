此内容发布于2020年1月14日 上午1:05

（法新社洛杉矶14日电） 奥斯卡金像奖入围名单揭晓，「小丑」以11项入围傲视群雄，「从前，有个好莱坞」、「1917」和「爱尔兰人」都以入围10项紧追在后。

颁奖典礼将于2月9日举行。以下为法新社汇整的本届奥斯卡入围名单5个小趣闻：

● 史嘉蕾与瑟夏缔造历史

女导演今年未受评审青睐，但有两位女演员有充分理由大肆庆祝。

史嘉蕾乔韩森（Scarlett Johansson）过去从未入围过奥斯卡，但昨天一口气入围两项。她凭藉剧情片「婚姻故事」（Marriage Story）入围最佳女主角奖，并以第二次世界大战为背景的「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）入围最佳女配角奖。

而年仅25岁的瑟夏罗南（Saoirse Ronan）则以「她们」（Little Women）个人第4度入围奥斯卡奖，是仅次「小珍妮佛」珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）、第2年轻达此成就的女演员。

● 寄生上流好威风

「寄生上流」（Parasite）成为首部同时入围最佳外语片和最佳影片大奖的南韩电影。

「寄生上流」也是第6部拿下双料入围的非英语片，上一部达此成就的电影是去年的「罗马」（Roma），但前5部作品没有一部成功夺下最佳影片殊荣。

● Netflix大突破

目前为止，今年的颁奖季对串流影音巨擘Netflix来说可说是走得十分颠簸。

Netflix先前风光入围最多金球奖，但最后仅抱回两奖。话虽如此，Netflix昨天又入围24项奥斯卡金像奖，让人印象深刻。

● 配乐大师步步进逼新纪录

「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）或许不对影评人的胃口，为星际大战谱曲的传奇配乐大师约翰威廉斯（John Williams）却是人人喊赞。

他昨天个人第52度入围奥斯卡奖，让他一步步逼近华特迪士尼（Walter Disney）的个人59次入围空前纪录。

● 翘臀珍、劳勃狄尼洛都是遗珠

昨天入围名单两大遗珠分别是珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）和劳勃狄尼洛（Robert De Niro）。

演歌两栖的「翘臀珍」珍妮佛罗培兹从未入围过奥斯卡奖，原本外界预料她会以「舞娘骗很大」（Hustlers）问鼎小金人。

两届奥斯卡得主劳勃狄尼洛同样未能以「爱尔兰人」（The Irishman）入围演技奖项，无缘自1980年的「蛮牛」（Raging Bull）之后再度登上影帝宝座，但他或许有机会以共同制作人身分抱走最佳影片奖。（译者：蔡佳敏/核稿：陈昱婷）

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