此内容发布于2019年9月17日 下午8:50

（法新社卡拉卡斯17日电） 委内瑞拉反对派掌控的国民议会今天表决，通过瓜伊多担任临时总统直到举行新大选为止。委国总统马杜洛政府昨天才表示，3年前出走的执政党议员将重返国民议会 。

瓜伊多（Juan Guaido）的议长任期将于明年1月5日结束，而国民议会这项新决议意味，瓜伊多将继续带领国民议会。美国撑腰的瓜伊多，今年初宣布出任委国临时总统，已获全球50多个国家承认。

美国对国民议会此举表示欢迎，并说这反映出「民主的反对派力量与团结」。

社会主义执政党代表2016年在选举中失去控制权后出走国民议会。随后马杜洛（Nicolas Maduro）政府另行设立制宪会议（Constituent Assembly），与反对派掌控的国民议会互别苗头。

而昨天马杜洛政府表示，「为了加强与扩大（与反对派）对话的利益」，执政党代表将重返国民议会。

就在这项宣布后数小时，瓜伊多也宣布，目的在化解国家长期政治危机的会谈早就结束。

委国朝野会谈原在挪威奥斯陆举行，之后移往巴贝多（Barbados），而马杜洛于8月7日取消会谈，以回应美国对马杜洛政府的制裁。

瓜伊多说：「马杜洛拒绝继续会谈已有40多天，我们可确定巴贝多（对话）机制已经结束。」（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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