（法新社卡拉卡斯8日电） 委内瑞拉检察总长今天指出，已依涉犯恐怖主义与共谋等罪起诉两名前美军特种部队士兵，两人被控参与意图推翻委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）、但以失败告终的行动。

被起诉的两名前美军为34岁的邓曼（Luke Alexander Denman）与41岁的柏利（Airan Berry）。委国军方共逮捕包含两人在内的17人，并宣布成功挫败3日凌晨一场由佣兵所发动的入侵。

委国检察总长沙柏（Tarek William Saab）表示，邓曼及柏利已依涉犯恐怖主义、共谋、非法贩运战争武器与结伙犯罪被起诉，可能面临25年到30年有期徒刑。另有8名入侵者据报在事件中遭击毙。

马杜洛指控美国总统川普在幕后指挥入侵行动，并形容这场失败突袭是1961年古巴猪湾（Bay of Pigs）事件翻版。当年美国政府秘密资助一些流亡古巴人，并指使他们从猪湾入侵，试图推翻古巴强人卡斯楚（Fidel Castro），但计画遭古巴挫败。

川普否认马杜洛的指控，他接受福斯新闻频道（Fox News）访问时说：「如果我要入侵委内瑞拉，才不会偷偷摸摸。我会堂而皇之地去，让他们一点办法都没有，我才不会派那么一小撮人，而是派大军过去。那才叫入侵。」

美国军方证实，邓曼与柏利两人为前「绿扁帽」部队成员，曾派驻伊拉克。「绿扁帽」是美国陆军特种部队的外号。

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