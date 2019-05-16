此内容发布于2019年5月16日 上午8:05

（法新社奥斯陆16日电） 挪威广播公司（NRK）今天报导，委内瑞拉执政当局与反对派本周在挪威奥斯陆举行「和平谈判」。

国民议会（National Assembly）议长瓜伊多（Juan Guaido）今年一月自行宣布担任临时总统，直接挑战现任总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府，委内瑞拉陷入政治动荡。

挪威广播公司引述不具名消息来源表示，和谈已在挪威首都奥斯陆进行「数日」，预料今天结束。

挪威广播公司指出，这是马杜洛当局与瓜伊多的代表第2度在奥斯陆举行类似谈判，并称双方也曾在古巴会谈。

挪威外交部发言人隆第（Ane Haavardsdatter Lunde）表示：「我们既不能承认也不能否认挪威涉入和平进程或对话倡议。」

挪威广播公司报导说，委内瑞拉新闻通讯部长豪尔赫．罗德里格斯（Jorge Rodriguez）、米兰达州州长赫克特．罗德里格斯（Hector Rodriguez）代表马杜洛政府。

反对派代表则是民主团结圆桌会议竞选主任布莱德（Gerardo Blyde）、前内阁部长马蒂内兹（Fernando Martinez Mottola）以及国民议会副议长龚萨雷兹（Stalin Gonzalez）。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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