此内容发布于2019年10月3日 下午4:35

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天表示，中国与乌克兰应调查美国前副总统暨2020年民主党总统参选人拜登（Joe Biden）。川普已经因为据传施压乌克兰干涉美国选举，而遭到国会弹劾调查。

川普在离开白宫前往佛罗里达州之际对记者表示，他相信中国及乌克兰应调查拜登以及他经商的儿子韩特（Hunter Biden）。

川普说：「顺带一提，中国也应该对拜登父子展开调查。因为在中国发生的事和在乌克兰发生的一样糟糕。」

被问到他是否已要求中国国家主席习近平加以调查，川普指出：「没有，但这绝对是我们可以开始思考的事。」

川普与他的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）尚无法提供证据，以证明前副总统暨民主党总统参选人拜登涉及贪腐。

掌控联邦众议院的民主党人正在调查川普是否不当施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），以挖掘拜登的丑闻。

川普发表这番说法后，拜登的竞选副总干事贝丁菲尔德（Kate Bedingfield）声明表示，川普「还在紧抓已被揭穿的阴谋论不放」。

川普为确保连任并向政敌施压，7月25日致电泽伦斯基，强力要求对方敦促当地司法机关调查拜登的儿子韩特在乌克兰的商业活动。韩特2014年4月至2019年初曾担任乌克兰大型天然气公司Burisma的董事。

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