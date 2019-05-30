此内容发布于2019年5月30日 下午8:50

（法新社华盛顿30日电） 美国务院资深官员今天表示，华府盼与连任成功的印度总理莫迪（Narendra Modi）保持紧密的双边关系，不过美国终止对印度优惠贸易国待遇的决定「木已成舟」。

川普总统政府3月即表示将把印度自普遍性优惠关税制度（Generalized System of Preferences）中除名，商品将不再跟名单中其他开发中国家一样享有优惠待遇。

印度原本是普遍性优惠关税制度最大受惠者，2017年对美国出口达56亿美元，如今遭除名，印度抗议说，当地法律禁止选举期间制定政策，使得新德里当局现下无法提出反制措施。

一位美国资深官员表示，莫迪率领的印度人民党在大选获得压倒性胜利后，美方希望与莫迪保持热络的双边关系，但川普政府会继续推动3月所做的决定。

这位匿名官员说：「我认为终止（优惠待遇的决定）木已成舟。现在的任务是我们该如何向前看，在莫迪政府展开第2个任期下，我们该如何合作确定往前的道路。」

她说：「我们相信有巨大的潜能来加深双边贸易关系，协助刺激就业，一如莫迪总理承诺的，让印度庞大年轻族群受惠。」

她继续说，印度「仍是世界上最不开放的主要经济体之一」。「川普政府承诺会确保自由、公平和互惠的贸易。」（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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