此内容发布于2019年9月13日 上午12:20

（法新社华盛顿12日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天否认有关以色列在白宫附近窃听手机通话的媒体报导，美国总统川普则表示，他相信尼坦雅胡。

尼坦雅胡在往俄罗斯访问途中谈到，以色列并没有窃听美国总统办公机构周遭的手机，因他禁止情治人员对美进行监听。

华府市区在2017年发现被安装了数个俗称「��鱼」（Stingray）的小型监听装置，仿制手机基地台，拦截周遭附近的通话与讯息内容。政治新闻网站Politico报导指出，美国官员相信最可能是以色列在背后操作。

几位前国家安全官员告诉Politico，经联邦调查局（FBI）与相关情治单位的鉴定分析，认为这些装置与以色列情治人员有关。

Politico报导引述一名前任官员表示，这些装置可能想要窃听总统川普的讯息，以及总统的高层幕僚和亲信。但并不清楚以色列的企图是否奏效。

川普曾自称是美国史上最挺以色列的总统，他今天在白宫告诉媒体，他不相信报导所说。川普表示：「我不认为以色列会对我们做出窃听的事，我认为这很难相信。」

稍早以色列外交与情治部长卡兹（Israel Katz）表示，以色列没有对美国执行任何间谍任务。

卡兹说，以色列与美国彼此分享大量的情报资讯，也共同防预威胁，为加强两国安全而合作。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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